Çocukların benlik gelişiminin en kritik olduğu dönemlerde bir kepçe kulak sorunu ile karşılaşmalarının önüne geçmek onların gelecekteki ruhsal dayanıklılıklarını da güçlendiriyor. Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, günümüzde kepçe kulak ameliyatının, sunduğu güvenli ve kalıcı çözüm sayesinde bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi.

Akran zorbalığının önüne geçiliyor

Kepçe kulak görünümü her ne kadar tıbbi açıdan bir hastalık olmasa da sosyal hayata etkileri nedeniyle önemsenmesi gereken bir durum olduğunu kaydeden Dr. Güzeldağ, "Kepçe kulak ameliyatı (otoplasti) ile hem çocuklarda akran zorbalığının önüne geçmek hem de tüm yaş gruplarında özgüvenli bir yaşama adım atmak mümkündür. Kepçe kulak ameliyatı için en ideal yaş aralığının 5-6 yaş civarı olması tesadüf değildir. Çünkü bu dönemde kulak gelişiminin yaklaşık yüzde 85-90’ı tamamlanmış olur ve kulak yapıları cerrahi müdahale için uygun hale gelir. Ameliyatın okul çağı başlamadan yapılması, çocuğun okulda karşılaşabileceği alay edilme veya zorbalık gibi travmatik deneyimlerin önüne geçmek açısından büyük önem taşır. Böylece çocuk hem daha sağlıklı bir sosyal ortama adım atar hem de kendini daha güvende hisseder" dedi.

Yetişkinler için yaş sınırı bulunmuyor

Güzeldağ, yetişkinler için ise otoplastide herhangi bir üst yaş sınırı olmadığını vurgulayarak, "Yaşamın her döneminde gerçekleştirilebilen bu işlem, estetik görünümünden memnun olmayan bireylerde özgüveni artıran, sosyal bağları geliştiren etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkar. Klasik cerrahi yöntem, genel anestezi altında yaklaşık 1-2 saat süren bir işlemdir. Modern tıpta geliştirilen alternatif yöntemlerden biri olan ameliyatsız iple kepçe kulak düzeltme tekniği ise lokal anestezi ile yaklaşık 15-20 dakika gibi kısa bir sürede uygulanabilmektedir. Hangi tekniğin uygun olduğuna ise kişisel kulak yapısı ve beklentiler değerlendirilerek doktorla beraber karar verilir. Ameliyat sonrası dönem, iyileşme sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşır. İlk 3-4 gün boyunca kulakları tamamen kapatan baskılı bir bandaj uygulanır. Sonrasında hastalara 3-4 hafta boyunca özellikle gece kullanmak üzere saç bandı veya tenisçi bandı takmaları önerilir. İlk hafta içerisinde şişlik ve morluklar görülebilir fakat çoğu hasta kısa sürede, genellikle bir hafta içinde okuluna veya işine dönebilir. Kulakların tam olarak oturması ve ödemin tamamen geçmesi ise yaklaşık 6 ay içinde tamamlanır" diye konuştu.

Yan etkiler nadiren görülüyor

Ailelerin bu süreçte en çok merak ettiği konulardan birinin de ameliyatın güvenilirliği olduğunu belirten Dr. Güzeldağ , "Otoplasti, deneyimli bir cerrah tarafından gerçekleştirildiğinde oldukça güvenlidir ve komplikasyon riski son derece düşüktür. Enfeksiyon, hafif ağrı veya geçici his değişikliği gibi küçük yan etkiler görülebilse de bunlar genellikle kısa sürede kendiliğinden düzelir. Operasyon öncesinde yapılan ayrıntılı muayene, doğru teknik seçimi ve ameliyat sonrası önerilere uyulması hem çocuklarda hem de yetişkinlerde oldukça başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilmesini sağlar" diye konuştu.