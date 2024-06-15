Balıkesir’in Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği dahilinde Kurban Bayramı kapsamında çiftçiler ve hayvan üreticilerine yonca balyaları dağıtılıyor.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasındaki işbirliği kapsamında başlatılan projede yonca balyaları ekipler tarafından dağıtılıyor. Proje kapsamında her bir yer kiralamış olan çiftçiye yonca balyası veriliyor. Çiftçiler ve hayvan üreticilerine iki yonca balyası olmak üzere toplam 300 balya dağıtımı yapılıyor. Yonca balyaları dağıtımı Altınoluk, Akçay, Zeytinli, Edremit hayvan pazarlarında üreticiler için destek çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Başkan Mehmet Ertaş da başlatılan proje için çiftçilerle görüşerek güzel bir bayram geçirme temennisinde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için belediye olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Kurban Bayramı demek dayanışma demektir. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte üreticilerimizin sorunlarına çözüm bulmak bölgemizde üretimi arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.