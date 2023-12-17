Erkan'ın “İstanbul'da ev bulamadık” diyerek yaptığı o açıklama sosyal medyada büyük ses getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan 2025 yılı sonu enflasyonunun %14 olarak hedeflediklerini açıkladığı toplantı sırasında İstanbul'da yaşanan kira sorununa değindi. Kendi hayatından örnekler veren Başkan Erkan İstanbul'da kendisinin de ev bulmakta zorluk çektiğine değindi.

“Enflasyon Hedefimiz Tek Haneli Rakamlar…”

Toplantı sırasında Erkan otomobil, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerde fiyatların gerilediğinden bahsederek “Bu gerilemenin 2024 yılı itibariyle tüm sektörlerde hissedilmesini beklediklerini” ifade etti.

2026 yılı hedefinin tek haneli rakamlar olduğuna değinen Erkan İstanbul'daki kiralık ev sorununa da ilginç bir yaklaşımla kendi hayatından örnek vererek ele aldı.

“Annemlere Yerleştik”

Hafize Gaye Erkan konuşması sırasında “İstanbul'da bir ev Manhattan'dan daha pahalı olabilir mi?” diyerek şikayetini şu şekilde arz etti:

“Ev ve gıda çok önemli. İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleşmek zorunda kaldık. Şu anda onların yanında kalıyoruz.”