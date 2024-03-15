İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Aşevimiz sayesinde sofralarımız daha bereketli hale geldi. Cebimize değil, halka hizmet ediyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, dün akşam Ayazma Mahallesinde bulunan kapalı pazar alanında iftar programı gerçekleştirdi. Halk iftarının gelenekselleştiğini söyleyen Belediue Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Göreve geldiğimizden bu yana her mahallemiz eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Uzun zamandır yapılmayan birçok işi zorlu şartlara rağmen yapmayı başardık. Aşevimiz sayesinde sofralarımız daha bereketli hale geldi. Cebimize değil halka hizmet ediyoruz. Sizlerden gelen başıboş köpek talebiyle ilgili hayvan barınağı çalışması yapıyoruz. Onu bitirdiğimizde bu soruna biraz daha çözüm üretmiş olacağız. Bu sadece İzmit’in değil bütün Türkiye’nin sorunu" dedi.

Başkan Hürriyet ayrıca teravih namazı sonrasında da Yenidoğan Merkez Cami ile Tepeköy Kemer Cami’de cemaat ile bir araya geldi. Ayrıca Hürriyet; Kuruçeşme, Bekirdere ve Zabıtan Mahallesinde de vatandaş ve esnafla buluştu.