İnegöl'de doğum zamanı gelen kedi, hastanenin doğumhane merdivenlerinde doğum yaptı.

Sokak kedisi sabah saatlerinde doğum yapacak yer aradı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne giren kedi, müsait yer aramaya başladı. Doğum hane bölümü merdivenleri girişine yatan kedi, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının gözleri önünde doğum yapmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri'ne haber verdi. Henüz bir yavru dünyaya getiren kedi, ekiplerce alınıp sağlıklı doğum yapması için İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: ÖZNUR DEDE