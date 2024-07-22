İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gülümse Kafe çalışanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, kafe hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin uygun ve kaliteli hizmet sunduğu Gülümse Kafeler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitlilerin en çok tercih ettiği mekanlar olan Gülümse Kafelerde verilen hizmetin kalitesinin artması adına çalışanlarla toplantı gerçekleştirdi. Hürriyet; SARBAŞ ve BEKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akın ile birlikte Yahya Kaptan, Cumhuriyet Parkı ve Yeni Cuma’daki Gülümse Kafelerin çalışanlarıyla bir araya geldi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Başkan Hürriyet, “Gülümse Kafelerde vatandaşlarımıza piyasanın altında ücretlerle hizmet sunuyoruz. İzmit’in her kesiminden insan böylesi zor ekonomik koşullarda kafelerimizden memnuniyetle yararlanıyor. Sizlerin gayreti ve özverisiyle bu memnuniyeti daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum” dedi.