AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile birlikte bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Başkan Işıksu, “Her adımımızı daha güzel yarınlar için atıyoruz. Adapazarı’mıza değer katma yolunda, hep birlikte, aşkla çalışmaya devam” dedi.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan’ın ev sahipliğinde AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çark Caddesi’nde esnafla buluşan heyet, SEAH Korucuk Kampüsü’nde hastaları ziyaret etti. Demokrasi Meydanı’nda Kızılay Kurban ve Kan Bağışı Noktası’na giden heyet, açılış hazırlıkları yapılan Adapazarı Ticaret Müzesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Ertuğrul Kocacık, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmanın ve onların ihtiyaçlarını yerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mutlu ve Samet Başkanlarımızla birlikte Adapazarı’mızda çok güzel bir gün geçirdik. Özellikle Adapazarı Ticaret Müzemizin çok yakında açılıyor olması bizleri memnun etti. Mutlu Başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Adapazarı’mızın her köşesinde milletimizle buluşmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Adapazarı Ticaret Müzesi’nin son hazırlıkları heyet tarafından yerinde incelendi. Müzenin açılışına kısa bir süre kala gerçekleştirilen bu ziyaret, müzenin şehrin ticaret tarihi ve kültürel mirası açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Müzenin, Adapazarı’nın ticari geçmişini ve gelişimini yansıtacak şekilde tasarlandığı ve açıldığında şehre önemli bir kültürel değer katacağı ifade edildi. Başkan Işıksu, Milletvekili Kocacık’a destekleri ve güzel düşünceleri için teşekkür etti. Müze ziyareti ile birlikte Çark Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Heyet, bölgedeki ticari faaliyetlerin durumu hakkında bilgi alarak esnafın sorunlarını dinledi ve onların taleplerini yerinde değerlendirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde hastaları ziyaret eden heyet, vatandaşlarla birebir ilgilendi ve onların dilek ve taleplerini dinledi. Günün devamında Demokrasi Meydanı’nda Kızılay’ın Kurban Bağışı ve kan verme noktasına destek verildi. Ziyarette, bağışların ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Başkan Işıksu, Adapazarı’na değer katma yolunda çalışmalarını aşkla sürdüreceklerini belirterek, her adımın daha güzel yarınlar için atıldığını ve Adapazarı’nda yapılan projelerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.