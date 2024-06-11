Dün yayına başlayan CNBC-e kanalında yayınlanacak olan ''Gangs Of London'' adlı diziyle ilgili sosyal medya da paylaşımlar arttı. İngiltere yapımı olan dizi dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip. Dizinin Türkiye’de de yayınlanacağının duyurulması üzerine sosyal medya da dizi hakkında olumsuz yorumlar yapılmaya başladı. Twitter kullanıcıları dizinin yayınlanmadan durdurulmasını isterken, dizinin Türk Silahlı Kuvvetlerini işkencesi ve barbar olarak gösterildiği öne sürülüyor.

Teröristlerin kahraman olarak gösterildiği iddia edilen dizi de, PKK’lıların Türk askerlerini öldürdüğü, Mehmet Marşı fonu eşliğinde Türk askerlerinin PKK'lıyı işkence ettiği, ayrıca bir sahnede Suriye’nin Türkiye olarak gösteriliyor.

İşte o diziyle ilgili paylaşım ve yorumlar;