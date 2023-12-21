Tarihi Uzunçarşı, Dar Sokak ve Orhangazi Caddesi’nde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Biz şehrin kalbi Adapazarı’mızı çok seviyoruz ve şehrimizi kıymetli esnafımızla, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Birlikte gayretle, daha güzel günlere” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Adapazarı’nı sokak sokak gezerek esnafı ziyaret eden Başkan Işıksu’ya AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları da eşlik ediyor. Işıksu son olarak Orhangazi Caddesi (TEK Yokuşu), Tarihi Uzunçarşı ve Dar Sokak’daydı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, talep ile düşüncelerini dinledi. Başkan Işıksu’yla vatandaşların samimi diyalogları dikkat çekti. Işıksu’yu aralarında görmeye alışık esnaf ise çay ikram ederek kendilerini hiç unutmayan başkanla sohbet etti.

"Adapazarı’mızı çok seviyoruz"

Halkla Birlikte Yönetim ilkesi ile hassas çalışmalar yaptıklarını her şartta vurgulayan Başkan Işıksu, "Biz, bir şehre ait olmanın, o şehri sevmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Biz şehrin kalbi Adapazarı’mızı çok seviyoruz ve şehrimizi kıymetli esnafımızla, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Bizim şehrimizin sokakları hamdolsun daima tebessüme, sevgiye, dayanışmaya ve berekete çıkar. Teveccühleri için kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Birlikte gayretle, daha güzel günlere” ifadelerini kullandı.