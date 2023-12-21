Fenerbahçe’de, Galatasaray derbilerinin en deneyimlisi Serdar Aziz Fenerbahçe’de, Galatasaray derbilerinin en deneyimlisi Serdar Aziz

En son 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan Galatasaray taraftarı, pazar günü oynanacak derbiyle 3 yıl sonra deplasman tribününden maçı takip edecek.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerini alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, Ülker Stadyumu’nda maçı takip edecek.

3 yıl sonra Kadıköy’de olacak

Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.

Kaynak: iha