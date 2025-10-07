

AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Karabatı, hem mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi hem de özel eğitim kurumunu ziyaret etti. Bakırköy Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’nin kahvaltı programına katılan Başkan Karabatı, ardından Karacabey Özel Eğitim ve Meslek Okulu’nda öğrencilerle buluştu. Okulun ihtiyaçlarını yerinde tespit eden Karabatı, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. "Her gün sahadayız, halkımızla birlikteyiz" diyen Karabatı, çözüm odaklı belediyecilik anlayışını tüm mahallelerde sürdüreceklerini vurguladı.

Her daim halkın içinde olan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu kez Bakırköy Mahallesi’ne çıkarma yaptı. Başkan Karabatı’ya ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Karabatı, hem mahalle sakinleriyle hem de eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Program kapsamında ilk olarak Bakırköy Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Başkan Karabatı, Dernek Başkanı Fevzi Kahraman, Mahalle Muhtarı Cengiz Kula, Okul Müdürü İsmail Şahin, öğretmenler ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Karabatı, Bakırköy’ün mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ardından Karacabey Özel Eğitim ve Meslek Okulu’nu ziyaret eden Başkan Karabatı, burada öğrencilerle sohbet etti, atölye çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 4 yıldır Bakırköy’de hizmet veren okulda, 21 öğretmen ve 38 öğrenciyle yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Karabatı, okulun fiziki ve donanımsal ihtiyaçlarını da yerinde tespit etti.

Öğrencilerin el emeği ürünlerini ilgiyle inceleyen Karabatı, okulun taleplerini dinledikten sonra, eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların kısa sürede başlatılacağını belirtti. Başkan Karabatı, "Bu özel çocuklarımızın her biri, bizim için ayrı bir değer. Onlara en iyi şekilde eğitim verilmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı sonrasında mahallede incelemelerde bulunan Başkan Karabatı, altyapıdan çevre düzenlemesine kadar birçok konudaki talepleri yerinde dinledi. Muhtar Cengiz Kula’nın dile getirdiği sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat veren Karabatı, "Karacabey’in her mahallesinde olduğu gibi Bakırköy’de de çözüm odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Halkımızın memnuniyeti, bizim en büyük motivasyon kaynağımız" dedi.

Ziyaret boyunca mahalle sakinlerinin samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Karabatı, halkla iç içe yönetim anlayışını sürdüreceklerini belirterek, "Bizim için masa başı belediyeciliği yok. Her gün sahadayız, her gün halkımızla birlikteyiz" mesajını verdi.

Kaynak: BÜLTEN