Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar Köyü’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köy halkının kendisini coşkuyla karşıladığını belirterek, köyde yaşanan tarımsal sorunların çözümü üzerine görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Başkan Bozbey, “Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için Kıranışıklarlı hemşehrilerime teşekkür ederim,” dedi. Bu buluşma, yerel tarım sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.