Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Tavşancıl Sahili’nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, vatandaşlarla birlikte vakit geçirerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve onların istekleri doğrultusunda yapılacak projelerden bahsetti. Aynı zamanda Ömeroğlu, sahilde yürüyüş yaparak vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Park ve bahçe düzenlemeleri, sahil temizliği ve sosyal alanların kullanımı gibi konularda vatandaşların görüşlerini aldı. Başkan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmek, onların görüş ve önerilerini dinlemek bizim için çok önemli. Bugün burada halkımızla güzel bir gün geçirdik. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.