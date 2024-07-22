Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'na katılarak tırmanış yapacak dağcılara başarılar diledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - HADAK tarafından organize edilen ve Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan dağcı ve doğa tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, 2700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte dağcıları yalnız bırakmayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kampın Erciyes’in ve Hacılar’ın tanıtımında büyük rol oynadığını söyledi:

Başkan Özdoğan, “41 sporcumuz zirveye çıkmak için burada kampa gelmiş durumda. Doğaseverler de aramızda. Öncelikle zirve yapmaya niyetlenen dağcı arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir zirve yürüyüşünü başarıyla tamamlarlar ve bu deneyimi kariyerlerine eklemiş olurlar. Biz burada bir haftadır HADAK gençleri olarak kamptayız. Değerli hocalarımızın nezaretinde doğa kampı düzenliyoruz. Bu kamplar, gençlerimizin doğayla iç içe olmasını sağlıyor ve kondisyonlarını artırıyor. HADAK sporcuları, kayak ve diğer spor alanlarında ilçemizin güzel gençleri olarak yer alıyorlar. Bu etkinliklerde emeği geçen tüm hocalarıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Zirve yapmanın ne kadar önemli ve disiplin gerektiren bir iş olduğunu benden çok sporcularımız biliyor. Birliktelik ve kurallara uymak burada çok önemli. İnşallah kazasız belasız bir zirve yapar ve aramıza dönersiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim kazasız belasız bir zirve nasip etsin” dedi.

Başkan Özdoğan’ın konuşmasının ardından kampa katılan sporculara ve doğaseverlere ikramlarda bulunuldu. Kamp ateşi etrafında sıcak sohbetler yapıldı.