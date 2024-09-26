Başkan Özel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve şikayetlerini dinliyor. Bu haftaki durağında Demirboğa Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özel, muhtar Mehmet Emin Onay ile birlikte halkın taleplerini değerlendirdi.

Yapılan ziyaretler hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’de 71 mahalle bulunuyor ve bunların 61’i kırsalda yer alıyor. Tarım cenneti olan Yenişehir’in her bir kırsal mahallesine eşit hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Mahalle gezilerimiz sayesinde vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Bugün Demirboğa Mahallesi’nde halkımızın istek ve önerilerini dinledik. İsteklerini yerine getirmek için notlarımızı aldık ve tüm kırsal mahallelerde sorunları çözüme kavuşturana dek ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.