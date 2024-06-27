Depreme yönelik hazırlık yapılması çağrısı ve toplanma alanlarının amacına uygun kullanılması gerekliliğini söyleyerek eleştirilerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bu sorunları ele alıp gereğini yapmalıyız” demişti. Bu çerçevede belediye tarafından, afet bilinci oluşturmak için ilçedeki işletmelerin personeline deprem bilinci eğitimi verilmeye başlandı.

Esenyurt Belediyesi, afet bilinci oluşturmak için ilçedeki işletmelerin personeline deprem bilinci eğitimi vermeye başladı. Başkan Özer öncülüğünde başlatılan ve Afet İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde deprem öncesi ve sonrası anlarda nelerin yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitim sonunda sertifikalarını alan personel, Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür etti.

“Hem kendileri bilinçlendi hem de ailelerini bilinçlendirecekler”

Deprem bilinci eğitimi verilen işletmenin müdürü Şükrü Alikaya, “Öncelikle Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür ederim. 15 kişilik bir ekiple geldiler, hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim verdiler. Personellerimizin deprem konusunda bilinçlenmesi bizim için çok önemli. Hem kendileri bilinçlendi hem de ailelerini bilinçlendirecekler. Bu eğitimde deprem öncesi ve sonrası neler yapacağımızı, hangi önlemleri alacağımızı da öğrendik” dedi.