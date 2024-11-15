Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Esnafımızın emeği ve çabasıyla Başiskele’miz daha da güçleniyor. Hep birlikte güzel bir gelecek inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Yasin Özlü, D-130 üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve işletme sahipleri ile Yeşilyurt Mahallesi’nin Karamürsel ve Çuhadar Caddelerindeki esnafla ayrı ayrı toplantı yaparak istişarelerde bulundu. Başkan Özlü, toplantıda yaptığı konuşmada, esnafın ilçenin kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Sizlerin emeği ve çabasıyla Başiskele’miz daha da güçleniyor. Hep birlikte güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Kentimizin bugünü kadar yarınlarını da düşünüyoruz, 50 yıl sonrasına kadar uzanan bir vizyonla çalışıyoruz. Esnaflarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek daha güçlü bir Başiskele inşa etme yolunda her birinin katkısını önemsiyoruz. Kentimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.