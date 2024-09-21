Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, İl Başkan Yardımcıları Kadir Bayram ve Mahmut Kabak katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Palancıoğlu, Kayseri’yi en iyi noktalara taşıyacak hedef ve çalışmalar için birlik ve beraberlik içerisinde gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, Kayseri Milletvekillerimiz Sayın Ayşe Böhürler, Sayın Şaban Çopuroğlu, Sayın Murat Cahid Cıngı, Sayın Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Nuri Kuş ve İl Başkan Yardımcılarımız Sayın Kadir Bayram ve Mahmut Kabak ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantımızı Melikgazi Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Kayseri'mizi en iyi noktalara taşıyacak hedef ve çalışmalarımız için gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Aşkla, gayretle, yılmadan, omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz.”