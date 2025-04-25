Engelli bireylerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını ifade eden Başkan Özdemir, farkındalıkla bu sorunların üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Sheraton Hotel’de gerçekleşen programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BEDD Başkanı Kemal Demirel, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin “Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi” katılımcıları da programda yer aldı.

Etkinlikte konuşan BEDD Başkanı Kemal Demirel, Türkiye'de 12,5 milyon engelli bireyin yaşadığına ve aileleriyle birlikte bu rakamın ülke nüfusunun üçte birine denk geldiğine dikkat çekti. Dünyada ise 1 milyardan fazla engelli bulunduğunu belirten Demirel, engelli bireylerin yönetim süreçlerinde de aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Programda söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin engellilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. 2011’den bu yana hizmet veren Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 30 kişilik uzman kadrosuyla 2 bin 500 kişiye hizmet sunduğunu belirtti. Eğitim programları, sosyal aktiviteler ve iletişim seminerlerinin yanı sıra, engellilere ulaşım desteği ve tekerlekli sandalye tamiri gibi hizmetler de sağlandığını kaydetti.

Başkan Özdemir, doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunan “Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Destek Merkezi”nin, Bursa’da ikamet eden tüm engelli bireyler ve ailelerine ücretsiz hizmet verdiğini ifade etti. Ayrıca, kentin 14 farklı noktasında ücretsiz şarj istasyonu bulunduğunu söyledi.

İstihdam alanında da fark yaratan bir çalışma yürüttüklerini belirten Özdemir, zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu bireylerin işe hazırlanmasından istihdamın sürdürülmesine kadar destek verildiğini belirtti. Şu ana kadar 5 kişinin bu hizmet sayesinde iş sahibi olduğunu ve hedeflerinin 20 kişiyi istihdam etmek olduğunu açıkladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, 23 Nisan’ı kutlayarak başladığı konuşmasında Nilüfer Belediyesi’ni sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek aldıklarını vurguladı. Nilüfer’in toplumsal dönüşüm konusunda önemli bir örnek olduğunu dile getiren Deviren, 2027 yılına kadar engelli çocuklar için hem sosyal alan hem de ekolojik turizm imkânı sunacak bir “Engelsiz Köy” projesini hayata geçirmeyi planladıklarını da söyledi.

Etkinliğin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. BEDD Başkanı Kemal Demirel, Başkan Özdemir ve Başkan Deviren’e seramik kaplamalı bir tablo verirken, Başkan Özdemir de Demirel’e NİLKOOP ürünlerinden oluşan bir paket sundu. Şadi Özdemir, programa katılan her çocuğa Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişört hediye etti. BEDD’in Milli Sporcu Aysel Özkan’a temin ettiği tekerlekli sandalyeyi ise Şükrü Deviren teslim etti.