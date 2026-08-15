İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki bazı korular, kent ormanları ve yeşil alanlar tedbir amacıyla bugün ziyaretçilere kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM ile İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarıları doğrultusunda alınan karar kapsamında, rüzgarın kent genelinde saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği belirtildi. Dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı yeşil alanlara geçici olarak ziyaretçi girişinin durdurulduğu açıklandı.

Ziyarete kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu

Yıldız Korusu

Gülhane Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethipaşa Korusu

Hidiv Kasrı Korusu

Beykoz Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Atatürk Kent Ormanı

Florya Atatürk Kent Ormanı

Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Söz konusu alanların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ziyarete açılacağı bildirildi.