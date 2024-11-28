Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Konaklı Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi’ne ait arazideki zeytin hasadına katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Topladığımız zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinleri, sofralık ve yağlık olarak hazırlayıp, Nilüfer Bostan’larda halkımızla buluşturuyoruz” dedi.

Tarım alanlarının korunması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için örnek çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca belediyeye ait arazilerde farklı ürünlerin hasadını gerçekleştiriyor. Zeytin hasadının başladığı bu dönemde de Konaklı ve Fadıllı Mahalleleri’nde ürün toplama işlemi sürdürülüyor. Çalışmaları yakından takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Konaklı Mahallesi’ne giderek, hasat dönemi ile ilgili bilgi alarak, işçilerle birlikte zeytin topladı.

Nilüfer Belediyesi’nin Konaklı Mahallesi’nde 350, Fadıllı Mahallesi’nde ise 100 ağaçlık bir arazisinin bulunduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bu zeytinler sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor. Sofralık olarak ayrılan zeytinler Hasanağa Gıda Merkezi’nde işlenerek, hazır hale getiriliyor. Yağlık olarak ayrılan zeytinlerimiz ise soğuk sıkım yapılıyor. Ürünlerimizi, Nilüfer Bostan satış noktalarında halkla buluşturuyoruz” dedi.

“Gözümüz gibi bakmalıyız’’

Zeytinin korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, “Siyah inci olarak da adlandırılan zeytine, gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Bizler de üretimi canlandırmak için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Kooperatif kurun’’

“Nilüfer’in köylüsü Nilüfer’in efendisi olsun” anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Çiftçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Örgütlü olun, kooperatif kurun. Satamıyorsanız biz satın alacağız. Satış sorununuz olmayacak. Nilüfer’de toprak analizlerini de yaptırdık, mühendis desteği de veriyoruz. Oraya ne ekmek istiyorsanız, ekeceğiniz ürünün ihtiyaç duyacağı mineralleri de bildiğiniz için ona göre sizi doğru yönlendireceğiz. Siz yeter ki üretin” diye konuştu.