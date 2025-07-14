Geleneksel hale gelen etkinlikte bolluk ve bereket dileklerinde bulunan Başkan Şadi Özdemir, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun burada güzel bir şekilde yaşandığını ifade etti.

Aşure dağıtımının ardından Ataevler Semt Pazarı’nı da ziyaret eden Başkan Özdemir, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Nilüfer Belediyesi’nin Muharrem ayı boyunca sürdürdüğü aşure ikramları bu yıl da her gün iki mahallede devam ediyor. Bugüne kadar farklı mahallelerde yapılan etkinlikler, 25 Temmuz’a kadar 30 mahallede gerçekleştirilecek. Aşure dağıtım programı kapsamında 15 Temmuz Salı günü Demirci, 16 Temmuz Çarşamba Karaman ve Işıktepe, 17 Temmuz Perşembe Kültür ve Konak, 18 Temmuz Cuma Gölyazı, 19 Temmuz Cumartesi İhsaniye, Kızılcıklı ve Altınşehir, 20 Temmuz Pazar Balkan, Kurtuluş, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yüzüncüyıl, 21 Temmuz Pazartesi Minareliçavuş, 23 Temmuz Çarşamba Fethiye, 25 Temmuz Cuma günü ise Akçalar ve Üçevler mahallelerinde vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.