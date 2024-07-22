Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ile birlikte Halk Evi önünde aşure kazanının başına geçerek aşure dağıttı.

Muharrem ayının gelmesi ile birlikte Nilüfer’de aşure kazanları kaynamaya başladı. Nilüfer Belediyesi, geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımlarına bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. 19 Temmuz’da başlayan aşure dağıtımları çerçevesinde, Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda belediye personeline aşure ikram edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve başkan yardımcılarıyla birlikte Halk Evi önündeki aşure dağıtımına katıldı. Aşure kazanının başına geçen Başkan Özdemir, doldurduğu kaseleri belediye çalışanlarına ve vatandaşlara bizzat ikram etti. Hem çalışanlarıyla hem de vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Başkan Şadi Özdemir, aşurenin birlikteliğin ve paylaşmanın simgesi olduğunu vurguladı. Aşurenin farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu eşsiz bir lezzet olduğunu belirten Şadi Özdemir, bu özelliğinin Türkiye’nin zengin kültür zenginliğine de benzediğini ifade etti.

Nilüfer Belediyesi tarafından Muharrem ayı boyunca devam edecek olan aşure dağıtımları kapsamında, 4 Ağustos’a kadar 30 mahallede 60 bin kişiye aşure ikram edilmesi planlanıyor.