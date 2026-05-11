



Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi ile Koca Macır Sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan İpek D.(30) yönetimindeki 16 BEV 024 plakalı motosiklet ile Semih A.(32) yönetimindeki 16 JD 993 plaka otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ