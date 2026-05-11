Federasyon üyeleri tarafından mevsimlik işçilerin kaldığı alanlar ziyaret edilerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik kapsamında çocuklara İnegölspor eşofmanları, Türk bayrakları, futbol topları ve çeşitli hediyeler verildi.

Çocukların büyük mutluluk yaşadığı etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Federasyon yetkilileri, toplumun tüm kesimlerinin mevsimlik işçilerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, sivil toplum kuruluşlarına destek çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, özellikle çocukların sosyal hayata kazandırılması ve kendilerini yalnız hissetmemeleri adına bu tür çalışmaların önem taşıdığı vurgulandı. Federasyon üyeleri, benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

