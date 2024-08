Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sokaklarda yaşayan can dostlara her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer'in Çamlıca Mahallesi'ndeki pazar yeri açılışında, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a yönelik değerlendirmelerde bulunan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin her zaman can dostlara sahip çıktığını vurguladı.

Sokak hayvanları için barınma mekanları oluşturan, tedavi eden ve kısırlaştırma yapıldığını dile getiren Şadi Özdemir, “Meclisten geçen kanun teklifine göre, bir şekilde ötenazi uygulamamızı istiyorlar. Nilüfer Belediye Başkanı olarak, hiçbir canlının canını alma hakkına sahip olmadığımızı düşünüyorum. Buradan bir kez daha can dostlarımıza sahip çıkacağımızı söylüyorum. Herkesi de buna davet ediyorum” dedi.