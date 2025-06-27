Rize’de doğaya bırakılan 50 bin samuray arısıyla zararlının yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda, biyolojik mücadeleye bu yıl daha fazla ağırlık verildi.

Doğal dengeyi bozmadan yapılan bu uygulamada, fındık, çay ve kivi üretimine büyük zarar veren kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazitlenen samuray arıları devreye girdi. Zararlının yoğun olarak görüldüğü sekiz ilçede, 100 ayrı noktaya arıların salımı yapıldı.

Samuray arılarının, Giresun ve Samsun’daki tarımsal araştırma merkezlerinde özel olarak üretildiği açıklandı. Bu yöntem sayesinde kimyasal kullanımına gerek kalmadan doğayla uyumlu bir mücadele hedefleniyor.

Geçimini tarımdan sağlayan üreticiler, kokarca kaynaklı verim kaybı nedeniyle zorluk yaşarken, samuray arısı uygulamasıyla yeniden umutlandı. Uygulamanın uzun vadede hem çevresel hem de ekonomik açıdan avantajlı olacağı belirtiliyor.