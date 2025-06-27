Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Evliya Çelebi MTAL Van Uygulama Oteli'nde düzenlenen kura ve anahtar teslim törenine katıldı. Törende, Erciş'te konutları daha önce kurası çekilmiş, 32 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Törende bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023 depreminin herkesin hafızasında derin izler bıraktığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "O büyük felakette binlerce canımızı yitirdik. Göz yaşlarımız Fırat'a, Dicle'ye, Van Gölü'ne karıştı. Ama hamdolsun, millet olarak o gün bir kez daha gösterdik ki: Yıkılmadık, eğilmedik, asla yılmadık. Çünkü biz; 2200 yıllık devlet geleneğini, Anadolu'nun bin yıllık kardeşlik destanını kuşanmış bir milletiz. Tıpkı 2011 yılında Van'da yaşadığımız, o büyük depremde olduğu gibi. Yine dimdik durduk, birlik olduk. Devlet ve millet el ele verdik, yürek yüreğe verdik ve Van'ımızı yeniden ayağa kaldırdık. O günlerde, Van'da; 27 bin 702 konut, 3 bin 203 ahır ve 139 iş yeri yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. 2020'de Başkale depreminde; 282 konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bugün ise burada, Çatak ve Başkale'de meydana gelen afetler nedeniyle yapımı tamamlanan 337 afet konutunun kurasını çekiyoruz. Ayrıca, Erciş'te konutları daha önce kurası çekilmiş, 32 hak sahibi kardeşimizin anahtarlarını teslim ediyoruz. Ve böylece, Van'da 2011'den bugüne; 28 bin 353 konut ve bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşrifleriyle büyük bir anahtar teslim törenine daha şahitlik ettiklerini dile getiren Yerlikaya, "6 Şubat depremlerinin ardından tam 250 bin 536 bağımsız bölüm vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu, sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin gördüğü en büyük afet sonrası toparlanma hareketidir. Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, Türkiye'nin dört bir yanında yeniden imar, yeniden ihya seferberliği yürütüyoruz. Bugün bir kez daha haykırıyoruz: Aziz milletimizin ebedî yurdu hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak! Bu topraklarda kimse yalnız, kimsesiz bırakılmayacak" diye konuştu.

Hiç kimsenin kardeşliğe gölge düşüremeyeceğini ve bu toprakların huzurunu bozamayacağını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bahçesaray'dan yükselen söz, Fekiye Teyran'dan dökülen nefes, bu milletin irfanıdır, hikmetidir, birliğinin şiiridir. Ve biz, büyük bir inançla söylüyoruz: Terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için, durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız. Bu ülkede yaşayan herkesin; canı da, malı da, inancı da, kültürü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, birliğimizden aldığımız güçle, kardeşliğimizden doğan inançla, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu büyük imar seferberliğini kararlılıkla yürüten, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu yuvaların yapımında ve tamamlanmasında büyük gayretleri olan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AFAD'a, TOKİ'ye, Emlak Konut'a, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, alt yapı kuruluşlarımıza ve emek veren, çalışan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." Tören, yapılan duanın ardından konut anahtarlarının teslimiyle sona erdi.