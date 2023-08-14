CHP Ortaca İlçe Kongresi; CHP Muğla’nın son 25 yılına damga vuran parti kurmaylarını bir araya getirdi.ATA SEVGİ

MUĞLA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Muğla’da ilçe kongreleri dün (11 Ağustos 2023) yapılan Ortaca İlçe Kongresi ile devam etti. Kongrede eski dönem milletvekilleri Ali Arslan, Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Fevzi Topuz ve Akın Üstündağ, önceki dönem milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Suat Özcan ve Süleyman Girgin, mevcut milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve CHP Muğla İl başkanı Hüseyin Erol konuk olarak, yaklaşan yerel seçimler öncesi birlik mesajı verdiler. CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan’ın daha önceki açıklamasına göre; önümüzdeki yerel seçimlerde Belediye Başkan Adayı olmak istediği için aday olmadığı kongrede, Özcan Özsoy ve Ömür Yolcu’nun listeleri yarıştı. 171 Delegenin katıldığı oylamada 1 oy geçersiz çıkarken, 127 oy alan Özcan Özsoy CHP Ortaca yeni İlçe Başkanı seçilirken, rakibi Ömür Yolcu 43 oyda kaldı. Özcan Özsoy başkanlığında seçilen CHP Ortaca İlçe Yönetim Kurulu; Murat Acar, Münevver Altın, Özgür Aran, Umut Aslan, İsmail Çetintürk, Gülsüm Dursun, Dilek Göksu, Aysu Güzel, Ferhan Kundakçı, Elif Tekin, Burcu Varan, Ali Yağız, Ahmet Yalçın ve Halil Yıldırım’dan oluştu. CHP Muğla İlçe Kongreleri; 12 Ağustos Seydikemer, 15 Ağustos Milas, 16 Ağustos Yatağan ve Dalaman, 17 Ağustos Menteşe, 18 Ağustos Ula, 20 Ağustos Bodrum, 21 Ağustos Köyceğiz, 25 Ağustos Kavaklıdere, 26 Ağustos Marmaris ve 1 Eylül Datça ile tamamlanacak.