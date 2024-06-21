Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşehrilerini yarın Anıtpark’ta dev ekranda milli heyecanı birlikte yaşamaya davet etti.

Gölcük Belediyesi, A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını Anıtpark’a taşıyacak. Gölcük Belediyesi; Türkiye A Milli Futbol Takımının 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Portekiz ile oynayacağı maçı, Anıtpark’ta dev ekranda yayınlayacak. Tüm hemşehrilerini Anıtpark’ta milli coşkuyu birlikte yaşamaya davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, Portekiz ile 22 Haziran Cumartesi günü, saat 19.00’da oynayacağı karşılaşmanın heyecanını, coşku içinde, Anıtpark’ta, dev ekranda, hep birlikte yaşayalım” dedi.