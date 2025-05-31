Her hafta farklı bir mahallede düzenlenen buluşmaların son durağı Osmaniye Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle doğrudan temas kurarak sorunları yerinde dinlemeyi amaçlayan bu buluşmalar, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” sloganıyla gerçekleşiyor. Osmaniye Mahallesi’nde düzenlenen son toplantıya ilgi yoğundu. Genç, yaşlı, çocuk demeden pek çok vatandaş Başkan Taban’la birebir görüşme fırsatı buldu.

Belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve AK Parti yöneticilerinin de katıldığı programda, vatandaşlar şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirdi. En fazla şikayet alan konu, BUSKİ tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının mahallede oluşturduğu sıkıntılar oldu. Özellikle yol bozuklukları, su baskınları ve kazı sonrası oluşan düzensizlikler vatandaşların gündemindeydi. Bunun yanında çevre düzenlemeleri, sosyal donatı alanlarının yetersizliği ve çocuklara yönelik oyun alanlarının eksikliği de konuşulan diğer başlıca konular arasında yer aldı.

Toplantı sırasında Osmaniye Mahallesi Muhtarlığı'nın hemen arkasında yer alan çocuk parkı da eleştirilerin odağındaydı. Vatandaşlar, parkın eski ve güvensiz olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, bu alanda kapsamlı bir yenileme çalışmasının planlandığını ve parkın tamamen revize edileceğini açıkladı. Yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte güvenlik önlemleri artırılacak, çocuklar için daha modern ve güvenli bir oyun alanı oluşturulacak.

Toplantının sonunda Başkan Taban, iletilen tüm şikayet ve taleplerin not alındığını belirterek, ilgili kurumlarla iletişime geçilerek çözüm sürecinin hızla başlatılacağını söyledi. Vatandaşlarla birebir görüşmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Taban, bu tür mahalle buluşmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Amaçlarının sorunları yerinde görmek ve doğrudan halktan dinlemek olduğunu belirten Başkan, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.