İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi günlerinin şampiyonu olan İnegöl Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.
Gastro İnegöl'de öğrencilere yemek ikram eden Taban, şampiyonları tebrik etti. Başkan Taban, "İşte geleceğin şefleri… 20. Uluslaraası İstanbul Gastronomi Festivalinde birinci olan genç şeflerimizde bir araya geldik." dedi.

MURAT AVCI 

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Kaynak: HABER MERKEZİ