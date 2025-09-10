

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi 23. Mobilya sokak ile Nihat Korkmaz Caddesinin kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Muharrem B.(30) yönetimindeki 43 ABD 754 plakalı otomobil ile Halil D.'nin (19) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK