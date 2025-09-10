Bursa’da yeni bir taş ocağı projesi için girişimde bulunuldu. Teknik Beton Turizm İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çavuşköy Mahallesi’nde kalker ocağı ile kırma-eleme tesisi kurmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci için başvuru yaptı. Yaklaşık 9 milyon 750 bin TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projenin, bir bölümünün orman alanına, diğer kısmının ise tarım arazisine denk geldiği ifade edildi.

ÇED süreci için başvurulan toplam 23,73 hektarlık alanın; 22,99 hektarı kalker ocağı faaliyetleri için, 0,36 hektarı kırma-eleme tesisi kurulumu için, 0,37 hektarı ise bitkisel toprak depolama, stok sahası, pasa alanı ve şantiye olarak kullanılmak üzere planlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, Teknik Beton Turizm İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İnegöl ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan 91605 (ER:3111707) numaralı II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi projesine ilişkin olarak, Bursa Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyasının ÇED Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında değerlendirildiği ve proje için ÇED sürecinin resmen başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, konuya ilişkin bilgilendirmenin kamuoyu ve ilgililerle paylaşıldığı ifade edildi.