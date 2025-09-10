Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini iki yıldır sürdüren Mücahit Şahin görevini Muhammed Mücahit Demiralp'e devretti.

Devir teslim töreni İnegöl ilçe binasında, Saadet Partisi Bursa Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Selman Gümüş tarafından gerçekleştirildi.

Heyecanımız ve Hedeflerimiz Büyük

Devir teslim sonrası Genç Saadet İnegöl resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi;

“Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda bayrak değişimi

Heyecanımız büyük, hedeflerimiz daha da büyük!

Muhammed Mücahit Demiralp başkanımız Gençlik Kolları Başkanı olarak görevi devraldı.

Bugüne kadar emekleriyle iz bırakan Mücahit Şahine teşekkür ediyor, yeni başkanımızla birlikte daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye başlıyoruz!

Gençler!

Söz sizde, güç sizde, gelecek bizde!”