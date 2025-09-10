Sosyal medyada büyük tepki çeken şiddet görüntülerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan Makak türü maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’na getirildi.MERSİN (İGFA) - Sevimli maymun, burada yapılan sağlık kontrolleri sonrası “Şeker” adıyla yeni yaşamına başladı.

Tarsus Doğa Parkı’nda Veteriner Hekimler tarafından detaylı sağlık kontrollerinden geçirilen Makak türü maymun, tedbir amacıyla Doğa Parkı’nın karantina bölümünde misafir edilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sevimli maymuna “Şeker” adını verdi. Şeker, sağlık geçmişine dair bilgiler bulunmadığından dolayı, belirli bir süre karantinada gözlem altında olacak. Bu süreçte özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak olan Şeker, sürecin sonunda ise Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan Makak ailesine katılacak.

DOĞA PARKI, ŞEKER’E GÜVENLİ YUVA OLDU

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, Şeker’in yaklaşık 3-4 yaşında, dişi ve evcilleştirilmiş bir Makak olduğunu belirterek, “Genel muayenesinde ciddi bir sorun gözlemlenmedi. Ufak tefek sağlık problemleri kısa sürede giderilecek. Şeker çok cana yakın ve artık bizim korumamız altında” dedi.

DOĞA PARKI REHABİLİTASYON MERKEZİ OLARAK HİZMET VERİYOR

Tarsus Doğa Parkı, sadece barınma değil aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olarak da hizmet veriyor. Veteriner Hekim Mazlum, geçmişte tilkilerden leyleklere kadar birçok hayvanın burada tedavi edilip doğaya bırakıldığını, doğada yaşama şansı olmayanların ise parkta koruma altında tutulduğunu ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu duyarlı yaklaşımı, hem hayvan hakları savunucularından hem de vatandaşlardan takdir toplarken, Şeker’in hikâyesi hayvanlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturuyor.