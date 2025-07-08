Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, "Geçtiğimiz gün, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zamlarla güne başlamış olduk. Ulaşımda, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla bir zam söz konusu olmuştu. Bu zam, özellikle asgari ücret artışından sonra gerçekleşmişti ve aşağı yukarı 6 aylık bir zaman dilimini tamamlamış olduk. Bu geçen 6 aylık süreçte, özellikle akaryakıta gelen zam oranı %22 civarındadır. Enflasyona baktığımızda ise yaklaşık %17 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle, kısa bir zaman dilimi içerisinde %34–35 bandında bir zam isteniyor olması hem çok abartılı hem de matematiksel anlamda karşılığı olmayan bir artış olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Başkan Taban açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Tabii ki, ulaşımda ciddi bir sübvansiyonun olduğunu da biliyoruz. Ancak önceki dönemde, yani Alinur Aktaş Başkanımızın görevde olduğu süreçte, sübvanse edilen bu alan daha da güçlendirilmişti ve vatandaşın ulaşım imkanları bu sayede daha erişilebilir hâle getirilmişti."

İNEGÖL BELEDİYESİ ŞERH KOYDU

"Geçtiğimiz günlerde su ile ilgili bir zam talebi vardı, bunu reddetmiştik. Ulaşımla ilgili zam konusunda da İnegöl Belediyesi olarak itirazımızı yaptık, şerhimizi de düştük. Ancak son karar mercii biz değiliz. Dolayısıyla sadece görüşlerimizi belirtmiş olduk. Nihayetinde, her şeye rağmen zam kararı geçirilmiş oldu. Ben takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Elbette hayatın gerçekleriyle yüzleşiyoruz; mutlaka zam olmasın demedik. Ancak bunun mantıklı bir çerçevede, ölçülü bir şekilde olması gerektiğini belirttik. Bu konunun takipçisi olacağımızı da özellikle ifade etmek isterim."