Başkan Taban, "Hava kalitemizi iyileştirebilmekle ilgili top yekün hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini en başından beri hepimiz söylüyoruz. Yani bunu sadece gördüğümüz fabrika yapıları olarak da değerlendirmiyoruz.

Yani bugün evlerimizde de doğalgaza dönmemiz gerekiyor katı yakıt noktasından doğalgaza dönmemiz gerekiyor.

Sanayi alanlarında da böyle olması gerekiyor yeşil alanlarımızda daha fazla olması için biliyorsunuz bu sene 1 milyon metrekare Yani şu anda bizim ortalamamız Avrupa ortalamasının altında 3.7-3.8 seviyelerindeyiz.

Türkiye ortalamasının üzerinde tabi yeterli mi Tabii ki de değil daha çok ağaç daha çok bitki bunu koyalım ki buna katkı veren herkesin her birine teşekkür ederiz.

Herkese çok teşekkür ederiz çünkü ancak bunu birlikte başarabiliriz yani İnegöl'de bugün evinde hala bir katı yakıt anlamında işte kömür anlamda birileri kömür yakıyorsa bunu doğalgaza çevirmekte bir hedefimiz .

Vatandaşlarımızın da belki bunu hala gücü yetmiyor olabilir belki kafasının önünden doğal gaz geçirmeyen olabilir yani bununla ilgili de nasıl geçireceğimize dair olarak çalışmalarımızda hala devam ediyor.

Sanayi bölgelerimizde de bu endüstriyel atık dediğimiz atıkların da yakın olması lazım. Bunları da tespit ettiklerinde bildiriyoruz çevre müdürlüğümüze ya bunlarla alakalı en büyük şehri hem çevre müdürlüğümüze hem İnegöl belediyesi olarak bizlere hepimize düşen görevler var dolayısıyla ilgili hava kalitesiyle ilgili konuşabileceğimizi hiçbir şey kalmıyor geriye .

1 hedefimiz doğalgaz yaygınlaştırmak akabinde de minimize etmek katı yak kata ne kadar azaltabilirsin o kadar azaltmak. Bakanlığın da biliyorsunuz direk denetledigi tesisler var. Bakanlık bacaya takip cihazını yerleştirmiş ve online olarak izliyor. Vatandaşlarımıza sağ olsun fark ettiklerinde ihbar ediyorlar. Amacımız burada kimseye zarar vermek değil ama teneffüs ettiğimiz havamızı her zaman daha sağlıklı tutmalıyız. Bunu daha çok ne zaman konuşuyoruz hatırlayın kış aylarında konuşuyoruz. Isınma ile beraber devreye giren kirlilik bizi rahatsız ediyor dolayısıyla evde yanan işletme dayanan atölyede yanan fabrikada yanan ve reabilite edilmemiş ne varsa yanan bunlar bizi rahatsız ediyor. Yazın ya konuşmuyoruz bunu çünkü kışın konuşuyoruz neden çünkü kışın ısınma devreye giriyor. Ha motorlu araçlarda da o egzoz ölçümünü mutlaka dikkat etmeliyiz. Standartlarına uygun hale getirmeliyiz. Çünkü araç sayılması ciddi miktarda bir artış var. Bundan dolayı araçlardan çıkan dumanlar da mutlaka rehabilite edinmek zorunda.

Noterler birliği'ne dönem dönem yazı yazsak da tam rakamı alamıyoruz bazı yerlerde tahmine gidiyoruz. Yıllık 2 bin 3 bin araç artışı olduğunu tahmini görerek rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani orada böyle bir açık kapımız var yine gerekli görüşmeleri de yaparız. Mesela nüfusumuz 302.000 oldu diyebiliyoruz ama araç sayımızda artık noterlerden de işlem yapıldığı için tam net hesaplayamıyoruz" dedi.