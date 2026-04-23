İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında önceki yıllarda da düzenlenen renkli bir organizasyon için hazırlıklarını tamamladı. Daha önce yapılan duyurularda 23 Nisan Perşembe günü yapılacağı belirtilen Çocuk Şenliği, yağışlı hava nedeniyle 26 Nisan Pazar gününe ertelendi.

23 Nisan Çocuk Şenliği, Pazar günü Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi arka bahçesinde 13.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Gün boyu sürecek eğlencede; çocuk sanat atölyeleri, balon park oyun alanları, sürpriz yarışmalar, sahne gösterileri, hediyeler ve ikramlar yer alacak. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm ilçe halkını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için Çocuk Şenliğine davet etti.