Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ademoğlu'nu tebrik eden Başkan Taban şu ifadeleri kullandı;

"İnegölümüzün değeri, geçmişi başarılarla dolu İnegölsporumuzun zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte, sorumluluk üstlenerek başkanlık adaylığını açıklayan Sayın Kani Ademoğlu’nu tebrik ediyor, bu cesur adımını takdirle karşılıyorum.

İnegölspor’un birleştirici gücüne ve bu birlikteliğin en zor zamanlarda dahi neler başarabileceğine olan inancımız tamdır. Şimdi kenetlenme zamanıdır. Hep birlikte, İnegölspor’un yanında olma zamanıdır.

Bu süreçte, yapılan değerlendirme ve istişare toplantılarında desteklerini esirgemeyen şehrimizin kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Sayın Kani Ademoğlu’na bu yolda başarılar diliyor, yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.