Sürpriz bir kararla tüm mağaza tabelalarını yenileyen zincir, yalnızca ismini değil, hitap ettiği kitleyi de dönüştürüyor. Genç tüketicilere yönelen yeni stratejiyle market, sadece ürünlerini değil, bakış açısını da yeniliyor.

Tarım Kredi’nin gençlere yönelik başlattığı bu dönüşüm, yalnızca isim değişikliğiyle sınırlı değil. Zincirin artık “KOOP” ismini taşıyacak yeni mağazaları, genç kuşakla daha yakın bağ kurmayı hedefliyor. Şirket Genel Müdürü Varol Halepli, bu değişimin detaylarını bir basın toplantısıyla duyurdu. Türkiye genelindeki 4 bin 500 satış noktasının gençler için yeniden şekillendiğini belirtti.

İstanbul’da 391 mağazaya ulaştıklarını ifade eden Halepli, hedeflerinin Türkiye’nin dört bir yanına yayılmak olduğunu söyledi. Mevcut müşteri kitlesinin ağırlıklı olarak orta ve ileri yaş grubu olduğunu hatırlatan Halepli, yeni dönemde gençlerin tüketim alışkanlıklarını merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini dile getirdi. Gençlerin ilgisini çekecek ürün çeşitliliği ve mağaza deneyimiyle alışveriş alışkanlığı yaratmak istediklerini vurguladı.

Tarım Kredi’nin en büyük farkı, çiftçiye doğrudan bağlanması. Halepli, “Biz yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Kooperatif bilinci bizim için sadece bir kavram değil, bir duruş,” sözleriyle bu yaklaşımı özetledi. Yerli üretimi destekleyen zincir, zaman zaman zararına satış yapsa da hem üreticiyi hem tüketiciyi koruma hedefinden ödün vermiyor.

Temel gıda ürünlerinde ve süt grubunda tamamen yerli üretime yönelen KOOP marketler, ithal ürün yerine yerli alternatifi tercih ediyor. 2024 başı itibarıyla ürünlerinin yüzde 65’i kendi iştirakleri tarafından üretiliyor. Özellikle bakliyat ve süt ürünlerinde güven yarattıklarını belirten Halepli, “Peynir ve tereyağında Türkiye’de en uygun fiyatı biz sunuyoruz” dedi.