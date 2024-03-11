İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni döneme dair yol haritasını belirledi. İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunu 154. Yılına özel 154 projeyle yola çıkan Taban, 8 Mart Cuma akşamı düzenlenen coşkulu lansman programıyla yeni dönem projelerini kamuoyu ile paylaştı. Bu projeler arasında günün anlam ve önemini de yansıtan ve İnegöllü kadınları heyecanlandıran bir proje dikkat çekti. 154 projeden biri olan İnegöl Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi, henüz proje aşamasında olmasına rağmen şehirde büyük heyecan uyandırdı.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde projeyi kamuoyuna duyuran Başkan Taban, “İnegöl’ümüzde bir Kadın Yaşam Merkezi hayata geçiriyoruz. Şehrimizde kadınlarımıza pozitif bir ayrımcılık yaparak onlara içerisinde; havuz, aqua park, fitness salonu, pilates yapabilecekleri bir alan, içerisinde kafeterya, çocuk oyun parkı ve psikolog, diyetisyen, spor eğitmeni gibi teknik uzmanların görev yapacağı bir Kadın Sağlıklı Yaşam Merkezini yeni dönemde hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

2024-2029 DÖNEMİNİN VİZYON PROJELERİNDEN OLACAK

Projenin duyurulmasının ardından İnegöl’de özellikle kadınlarda büyük heyecan uyandıran Kadın Yaşam Merkezi, henüz proje aşamasında. En doğru lokasyon ve en uygun konsept ile şehre kazandırılması planlanan projenin 2024-2029 dönemi içerisinde hayata geçirilerek tamamlanması hedefleniyor. Projenin yeni dönemin vizyon projelerinden biri olması bekleniyor.