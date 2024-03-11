SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu tarafından Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne teknik gezi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu, Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (KAMOSB) teknik gezi düzenledi. KAMOSB yetkililerinin ağırladığı öğrencilere Muhasebe Müdürü Mehmet Duran tarafından tanıtım sunumu yapıldı ve +1 Eğitim Modeli kapsamındaki iş yeri uygulaması ile staj imkanları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler KAMOSB’da bulunan üretim tesislerini gezerek mobilya üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Firma Sahibi Birol Güney de fabrikanın kuruluş sürecini ve iş tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. SUBÜ öğrencileri teknik gezilerle iş dünyasını tanırken, ileride yapabilecekleri meslek kollarının sahadaki işlevsel durumunu görme imkanına sahip oluyor.