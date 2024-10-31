Gençlerin yeni ve farklı mekan arayışlarına yanıt olarak İnegöl Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Nöbetçi Kitaphaneler, gençlerin favori buluşma noktalarından biri haline geldi. Şu anda şehrin 5 farklı noktasında hizmet veren Nöbetçi Kitaphaneler’e, son olarak Yaşam Alanı ve Kent Meydanı’nda oluşturulan merkez eklenmişti. İki katlı yapısıyla her yaş grubuna hitap eden bu 5. Nöbetçi Kitaphane, gençlerden gelen talepler doğrultusunda artık Pazar günleri de açık olacak. 20 bin kitap, bilgisayar alanları, grup ve bireysel çalışma alanlarıyla toplamda 240 kişilik kapasiteye sahip olan bu merkez, Pazar günleri 12.00-20.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet verecek.

Öğrenciler, Nöbetçi Kitaphanede yapılan röportajlarda merkezin Pazar günleri de açılması noktasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Pazar günleri de kitaphanenin açık olmasını isteriz. Burada çalışmak bizleri motive eder. Bizim için avantaj sağlar. 6 gün aldığımız bu hizmeti haftanın 7 günü almak isteriz. Haftalık düzenimizi Pazar günü kapalı olduğu için değiştirmek zorunda kalıyorduk. Düzenimizi bozmadan çalışmaya devam edebiliriz.”

PAZAR GÜNÜ İTİBARİYLE AÇILIYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin bu talebi üzerine bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan kitaphanenin Pazar günleri de açık olacağını duyurdu. Konuya ilişkin konuşan Başkan Taban, “Gençlerim fikirleri, talep ve önerileri bizim için çok kıymetli.

Kitaphanenin Pazar günleri açık olması noktasında da ciddi bir talep vardı. Yaptığımız değerlendirmede Pazar günleri 12.00 ile 20.00 arasında açık olmasına karar verdik. 03 Kasım Pazar günü itibariyle kitaphanemiz Pazar günleri de açık olacak” dedi.