2012 doğumlu ve 184 santimetre boyundaki İnci Günay, 2021 yılından bu yana İnegöl Spor Salonu’nda antrenör Serkan Seçkin’in öğrencisi olarak gösterdiği performansla dikkat çekti.

İstaş Kentaş Ortaokulu öğrencisi olan başarılı sporcu için İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda veda ve vefa programı düzenlendi. Törene voleybol okulu öğrencilerinin yanı sıra İnci Günay’ın ailesi, İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, İnegöl Belediyesi Spor İşleri Müdürü Göksoy Doğan ve kurum çalışanları katıldı.

Programda konuşan İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel, İnci Günay’ı Galatasaray’a uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “En büyük temennimiz onu ileride milli takım formasıyla görmek. Ahlakı, karakteri ve duruşuyla örnek bir sporcu olacağına inanıyoruz” dedi. Yücel ayrıca sporcunun gelişiminde emeği geçen ailesine, antrenörlerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ile Spor İşleri Müdürü Göksoy Doğan da İnci Günay’ı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekimi ve genç sporcunun arkadaşlarıyla vedalaşmasıyla sona ererken, duygusal anlar yaşandı.