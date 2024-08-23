İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 500 dolayında konutun yer aldığı 4. Etap TOKİ Konutlarında çalışmaların başladığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte İnegöl’de yayın yapın yazılı ve görsel medya mensupları ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yapımı tamamlanan TOKİ 3. Etaptaki 805 konutun anahtarları da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca 3. Etap TOKİ’nin bulunduğu alanda İnegöl Belediyesi’nin talebi ve girişimleri ile 500 dolayında konutun yer aldığı 4. Etap TOKİ Konutları da başlıyor” dedi.

Kaynak: bülten