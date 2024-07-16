Orhaneli Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır Merkez Durdubey Camii önünde hazırlanan stantta, vatandaşlara aşure ikram ettiler.

Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ve Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, kurulan stantların arkasına geçerek Tarihi Beyce Pazarına gelen Orhanelili vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, sohbet etti.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, “Bugün Tarihi Beyce Pazarında hemşehrilerimiz ile kardeşliğin, paylaşmanın ve bereketinin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Aşure günü vesilesi ile hemşehrilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun” dedi.

İlçe merkezinde kurulan aşure kazanlarında, vatandaşlara toplam 3 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Kaynak: İHA