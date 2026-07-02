Bir kolunu kullanamadığını ve engelli kadrosuyla çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten İlhan, İnegöl’de yaşayan Ö.S. isimli kişi tarafından iş vaadi ve çeşitli söylemlerle kandırıldığını öne sürdü. İlhan, yaşanan süreçte 1 milyon TL’nin üzerinde maddi zarara uğradığını ifade etti.

Serkan İlhan, "Herkese merhaba, ben Serkan İlhan. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşıyorum. Bugün buraya artık nefes alamayacak duruma geldiğim için sesimi adalete ve vicdan sahibi herkese duyurabilmek için çıkmak zorunda kaldım. Ben planlı bir dolandırıcılık oyununun kurbanı oldum ve hayatım karardı. Ben bir kolunu kullanamayan engelli biriyim. Hayatımı idame ettirebilmek için bir iş yerinde engelli kadrosuyla gece gündüz demeden tüm zorluklara rağmen emeğimle çalışıyorum. Beni bu halimle, bu durumumla göz göre göre tuzağa düşüren kişi ise İnegöl'de yaşayan Ö.S. isimli şahıstır. Kendisi önce yardım istedi, daha sonra iş vaadiyle kandırdı. Çeşitli yalanlarla beni tam anlamıyla dolandırdı ve toplamda 1 milyon TL'nin üzerinde zarara uğrattı. Uğradığım bu maddi zarar yetmezmiş gibi onun açtığı borçlar yüzünden şu an çeşitli bankalardan maaşıma hacizler geldi. Evime icra memurları geliyor. Engelli kadrosuyla çalışıp kazandığım maaşımdan geriye sadece dörtte biri kalıyor. Bu parayla ev geçindirmem, hayatımı idame ettirmem imkansız hale geldi. Öyle bir maddi sıkıntının ortasındayım ki hakkımı savunacak bir avukat tutacak bile gücüm kalmadı. Elimde bana borcu olduğunu itiraf ettiği, suçunu kabul ettiği mesajlaşma kayıtları var. Üstelik bana güvence olarak verdiği kendi el yazısıyla hazırladığı iki adet senet bulunuyor. Bu senetlerin resmiyette bir karşılığı olmayabilir, ama açıkça evraka sahtecilik yapılarak beni oyalamak ve kandırmak için düzenlenmiş. Konuşmalarda borcunu kabul ediyor ama paramı ödemiyor. Bunların hepsi kanıtlı bir şekilde elimde mevcut. Benim emeğimi, geleceğimi çalmak, beni avukatsız, çaresiz bırakmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Yetkili mercilerden yardım bekleyen Serkan, "Buradan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a, Cumhuriyet Savcılarımıza, Bursa Barosu'na ve sesimi duyan tüm yardımsever avukatlarımıza sesleniyorum. Bir engellinin ahını yerde bırakmayın. Lütfen bu nitelikli dolandırıcılığa, bu evrakta sahteciliğe göz yummayın. Bana hukuki bir el uzatın, sesime ses olun. Ben hakkım olanı, çalınan geleceğimi geri istiyorum. Lütfen bu videoyu paylaşarak sesimi duyurmanıza, duyurmama, adaletin yerini bulmasına yardımcı olun." ifadelerini kullandı.