Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde bulunan Zambak Caddesi'nde 1.400 ton PMT serimi gerçekleştirildi. Toplam 575 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki güzergahta asfalt kaplama çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmayla beraber bölge sakinlerinin konforlu, güvenli ve kesintisiz seyahat yapabilmesi amaçlanıyor.

Yapılan hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu, "Asfalt noktasında bizim acil ihtiyacımız vardı. Sesimize kulak verdiler. Burada yoğun bir şekilde çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum." dedi.