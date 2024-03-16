Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, ilki geçtiğimiz günlerde yapılan iftar programının ikincisinde 16 müdürlükte çalışan personel ve aileleri ile bir araya geldi.

İlki geçtiğimiz günlerde 7 müdürlük personeline verilen iftar yemeği bu kez 16 müdürlük personelinin katılımıyla yapıldı. Başkan Tutuk, Kültür ve Sosyal İşler, Plan Proje, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Hukuk İşleri, İtfaiye, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlak, Afet İşleri, İşletme ve İştirakler, Yazı İşleri Hal, İklimlendirme ve Sıfır Atık, Kadın ve Aile, Bilgi İşlem ile Destek Hizmetleri Müdürlükleri personelleriyle iftar yaptı.

“4 yılda güzel işlere imza attık”

İftar yemeği başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, “4 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Hep birlikte geride bıraktığımız 4 yılda güzel işlere imza attık. Özverili çalışmalarınızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bizler Yalova’nın en büyük ailesiyiz. Bu ailenin başında olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin daha refah ve huzur içerisinde çalışabilmesi adına maddi ve manevi her zaman yanınızda olmaya özen gösteriyoruz. Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyor, Rabbim Ramazan Bayramına erişmeyi hepimize nasip etsin diyorum” dedi.

İftarda Başkan Tutuk’a eşi Gökşen Tutuk ve başkan yardımcıları da eşlik etti.